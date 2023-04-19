У Росії погрожують Південній Кореї, яка допустила можливість передачі зброї Україні

"З'явилися нові охочі допомогти нашим ворогам. Президент Південної Кореї заявив, що в принципі ця держава готова постачати київському режиму зброю. Притому, що ще недавно південнокорейці гаряче запевняли, що можливість постачання летальної зброї Києву повністю виключають. Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів - наших партнерів із КНДР?" - написав Медвєдєв.

Що сталося

Нагадаємо, резидент Південної Кореї Юн Сук Йоль в інтерв'ю Reuters сказав, що його країна може розширити свою підтримку українцям, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, "якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян".

Таким чином, Сеул вперше заявив про готовність надати зброю Україні. Хоча понад рік тому виключив можливість надання летальної допомоги.

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