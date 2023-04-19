Президент Південної Кореї вперше назвав умови надання Україні озброєння

Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Єль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Напередодні державного візиту до США Юн сказав, що його уряд вивчає засоби захисту та відновлення України, так само, як Південна Корея отримувала міжнародну допомогу після Корейської війни 1950-53 років.

"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", - заявив Юн.

За його словами, не може бути обмежень щодо підтримки захисту та відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення відповідно до міжнародного та внутрішньодержавного права.