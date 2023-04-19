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В России угрожают Южной Корее, которая допустила возможность передачи оружия Украине

Фото: заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев (facebook.com/Dmitry.Medvedev)
Автор: Мария Кучерявец

Россия пригрозила Южной Корее после того, как в Сеуле не исключили возможность передачи Украине вооружения. В Москве заявляют, что в ответ готовы предоставить КНДР "новые образцы российского оружия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Притом что еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставки летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей - наших партнеров из КНДР?" - написал Медведев.

Что произошло

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в интервью Reuters сказал, что его страна может расширить свою поддержку украинцам, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, "если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан".

Таким образом Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя больше года назад исключил возможность оказания летальной помощи.

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Дмитрий МедведевЮжная КореяВоенная помощь