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В Росії почнуть вручати повістки на кордоні з Казахстаном, де кілометрова черга "втікачів"

Фото: в Росії почнуть вручати повістки на кордоні з Казахстаном, де кілометрова черга "втікачів" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії на контрольно-пропускному пункті "Караузек" на кордоні з Казахстаном хочуть відкрити мобілізаційний пункт. Наразі там утворилася багатокілометрова черга з охочих виїхати з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РІА Новини".

Також вказано, що в районі запроваджено режим підвищеної готовності.

"Найближчими днями на кордоні з Казахстаном буде розгорнутий тимчасовий пункт часткової мобілізації з видачею повісток", - йдеться у повідомленні.

Крім тогго, в пункті пропуску почали звіряти документи тих, хто виїжджає з федеральним реєстром, підлягають мобілізації і не випускати громадян, які підходять під критерії призову, які не мають права на відстрочку від часткової мобілізації або дозволу на виїзд від військового комісаріату.

Нагадаємо, раніше вже в РФ почали видавати повістки чоловікам, які намагаються виїхати до Грузії. Мобілізаційний пункт розгорнули на контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс".

Додамо, сьогодні спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що виїзд із Росії військовозобов'язаним заборонено.

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КазахстанМобілізація в Росії