Виїзд із Росії військовозобов'язаним заборонено, - спікер Держдуми

Рішення про мобілізацію на території Росії передбачає заборону на виїзд військовозобов'язаним за кордон. Ця норма міститься у законі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна в Telegam .

"Звертаю вашу увагу, згідно з 31-ФЗ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації" громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів (стаття 21)", - написав він.

За його словами, "така норма закону є, і їй мають керуватися всі військовозобов'язані".