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В России начнут вручать повестки на границе с Казахстаном, где километровая очередь "беглецов"

Фото: в России начнут вручать повестки на границе с Казахстаном, где километровая очередь "беглецов" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России на контрольно-пропускном пункте "Караузек" на границе с Казахстаном хотят открыть мобилизационный пункт. Сейчас там образовалась многокилометровая очередь из желающих уехать из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

Также указано, что в районе введен режим повышенной готовности.

"В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром, подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, которые подходят под критерии призыва, не имеющие права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата.

Напомним, ранее в РФ начали выдавать повестки мужчинам, пытающимся уехать в Грузию. Мобилизационный пункт был развернут на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс".

Добавим, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выезд из России военнообязанным запрещен.

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