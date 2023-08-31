В Росії почався дефіцит з пальним і ситуація може погіршитись, - Reuters

Російська Федерація зіткнулася з нестачею пального, що наразі необхідного для збирання врожаю на півдні країни. Ситуація може погіршитися найближчими місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, паливний ринок РФ постраждав від сукупності різних факторів, включаючи:

технічне обслуговування нафтопереробних заводів,

вузькі місця залізничної інфраструктури,

та ослаблення рубля, який стимулює експорт пального.

"Протягом останніх місяців Росія намагалася впоратися з дефіцитом дизельного пального та бензину, розглядаючи обмеження експорту як останню відчайдушну спробу запобігти серйозній паливній кризі, яка є чутливою для Кремля напередодні президентських виборів у березні", - йдеться у повідомленні анонімних джерел Reuters.

Рішення російського уряду скоротити субсидії нафтопереробним заводам, ймовірно, погіршить доступність пального у країні.

Видання повідомляє, що регіональні нафтобази на півдні Росії були змушені скоротити або навіть призупинити реалізацію пального, а роздрібні АЗС були змушені обмежити обсяги продажу пального споживачам.

Один із південних російських трейдерів сказав, що у Краснодарському краї, Адигеї та Астрахані бензин АІ-92 не продається у роздріб, а бензину АІ-95 і дизелю майже немає.