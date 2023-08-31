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В Росії почався дефіцит з пальним і ситуація може погіршитись, - Reuters

Україна, Четвер 31 серпня 2023 21:39
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В Росії почався дефіцит з пальним і ситуація може погіршитись, - Reuters Фото: в Росії почався дефіцит з пальним (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація зіткнулася з нестачею пального, що наразі необхідного для збирання врожаю на півдні країни. Ситуація може погіршитися найближчими місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, паливний ринок РФ постраждав від сукупності різних факторів, включаючи:

  • технічне обслуговування нафтопереробних заводів,
  • вузькі місця залізничної інфраструктури,
  • та ослаблення рубля, який стимулює експорт пального.

"Протягом останніх місяців Росія намагалася впоратися з дефіцитом дизельного пального та бензину, розглядаючи обмеження експорту як останню відчайдушну спробу запобігти серйозній паливній кризі, яка є чутливою для Кремля напередодні президентських виборів у березні", - йдеться у повідомленні анонімних джерел Reuters.

Рішення російського уряду скоротити субсидії нафтопереробним заводам, ймовірно, погіршить доступність пального у країні.

Видання повідомляє, що регіональні нафтобази на півдні Росії були змушені скоротити або навіть призупинити реалізацію пального, а роздрібні АЗС були змушені обмежити обсяги продажу пального споживачам.

Один із південних російських трейдерів сказав, що у Краснодарському краї, Адигеї та Астрахані бензин АІ-92 не продається у роздріб, а бензину АІ-95 і дизелю майже немає.

Ситуація з видобутком нафти

Країни ОПЕК+ під час зустрічі у Відні домовилися знизити рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу. Це - не враховуючи добровільних зобов'язань щодо скорочення, що беруть на себе окремі держави. Таке рішення викликано бажанням зупинити зниження цін на нафту на світовому ринку.

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з території РФ. Також країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

За даними Wall Street Journal, Саудівська Аравія незадоволена діями РФ у сфері видобутку нафти, і дорікає Москві недотримання взятих на себе в рамках ОПЕК+ зобов'язань. В травні у ЗМІ писали про те, що морський експерт нафти з РФ зростав шість тижнів поспіль, попри заяви Москви про скорочення видобутку.

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