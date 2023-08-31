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В России начался дефицит с горючим и ситуация может ухудшиться, - Reuters

Украина, Четверг 31 августа 2023 21:39
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В России начался дефицит с горючим и ситуация может ухудшиться, - Reuters Фото: в России начался дефицит с горючим (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация столкнулась с нехваткой горючего, которое сейчас необходимо для уборки урожая на юге страны. Ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, топливный рынок РФ пострадал от совокупности различных факторов, включая:6

  • техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов,
  • узкие места железнодорожной инфраструктуры,
  • и ослабление рубля, который стимулирует экспорт топлива.

"В течение последних месяцев Россия пыталась справиться с дефицитом дизельного топлива и бензина, рассматривая ограничения экспорта как последнюю отчаянную попытку предотвратить серьезный топливный кризис, который является чувствительным для Кремля накануне президентских выборов в марте", - говорится в сообщении анонимных источников Reuters.

Решение российского правительства сократить субсидии нефтеперерабатывающим заводам, вероятно, ухудшит доступность топлива в стране.

Издание сообщает, что региональные нефтебазы на юге России были вынуждены сократить или даже приостановить реализацию топлива, а розничные АЗС были вынуждены ограничить объемы продажи топлива потребителям.

Один из южных российских трейдеров сказал, что в Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани бензин АИ-92 не продается в розницу, а бензина АИ-95 и дизеля почти нет.

Ситуация с добычей нефти

Страны ОПЕК+ во время встречи в Вене договорились снизить уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки. Это - не считая добровольных обязательств по сокращению, которые берут на себя отдельные государства. Такое решение вызвано желанием остановить понижение цен на нефть на мировом рынке.

В декабре 2022 г. Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти с территории РФ. Также страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

По данным Wall Street Journal, Саудовская Аравия недовольна действиями РФ в сфере добычи нефти, и упрекает Москву в несоблюдении взятых на себя в рамках ОПЕК+ обязательств. В мае в СМИ писали о том, что морской эксперт нефти из РФ рос шесть недель подряд, несмотря на заявления Москвы о сокращении добычи.

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