В России начался дефицит с горючим и ситуация может ухудшиться, - Reuters

Российская Федерация столкнулась с нехваткой горючего, которое сейчас необходимо для уборки урожая на юге страны. Ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, топливный рынок РФ пострадал от совокупности различных факторов, включая:6

техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов,

узкие места железнодорожной инфраструктуры,

и ослабление рубля, который стимулирует экспорт топлива.

"В течение последних месяцев Россия пыталась справиться с дефицитом дизельного топлива и бензина, рассматривая ограничения экспорта как последнюю отчаянную попытку предотвратить серьезный топливный кризис, который является чувствительным для Кремля накануне президентских выборов в марте", - говорится в сообщении анонимных источников Reuters.

Решение российского правительства сократить субсидии нефтеперерабатывающим заводам, вероятно, ухудшит доступность топлива в стране.

Издание сообщает, что региональные нефтебазы на юге России были вынуждены сократить или даже приостановить реализацию топлива, а розничные АЗС были вынуждены ограничить объемы продажи топлива потребителям.

Один из южных российских трейдеров сказал, что в Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани бензин АИ-92 не продается в розницу, а бензина АИ-95 и дизеля почти нет.