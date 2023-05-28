ua ru
Нд, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Саудівська Аравія звинуватила Росію у невиконанні зобов'язань з видобутку нафти, - WSJ

Новость на русском →
Неділя 28 травня 2023 14:31
Саудівська Аравія звинуватила Росію у невиконанні зобов'язань з видобутку нафти, - WSJ Фото: Саудівська Аравія звинуватила Росію у невиконанні зобов'язань з видобутку нафти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія не виконує своїх обіцянок скоротити видобуток нафти. Через це між країною-агресором та Саудівською Аравією зростає напруженість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначають джерела видання, розбіжності між країнами "дуже помітні" напередодні зустрічі міністрів Організації країн-експортерів нафти, де головним питанням стане план видобутку на друге півріччя.

Журналісти нагадують, що ще на початку квітня Саудівська Аравія та інші виробники нафти оголосили про добровільне скорочення її видобутку на 1,65 млн барелів на добу, щоб підняти ціни на нафту.

Але, за даними WSJ, Росія продовжила закачувати великі обсяги нафти на ринок і не виконала своїх обіцянок. Внаслідок такої діяльності РФ у травні ціни впали майже на 10% порівняно з квітнем.

Видобуток нафти у Росії

Нагадаємо, цього тижня у ЗМІ писали про те, що морський експорт нафти з Росії зростає шостий тиждень поспіль, незважаючи на заяви Москви про скорочення видобутку.

При цьому експорт російської нафти до Індії досяг рекордного добового максимуму у квітні.

Це відбувається після того, як країни Європи Європейський Союз запровадили ембарго на імпорт морської нафти з території РФ у грудні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАФТА Саудовская Аравия
NEWS
Перемога України та обнулення репутації Росії - найкраща інвестиція сьогодні, - Подоляк
Перемога України та обнулення репутації Росії - найкраща інвестиція сьогодні, - Подоляк
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром