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В Росії почали відселяти людей з "небезпечних" районів поряд з Україною

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Росія, Вівторок 28 лютого 2023 21:53
В Росії почали відселяти людей з "небезпечних" районів поряд з Україною Фото: в Росії почали відселяти людей з "небезпечних" районів поряд з Україною (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителів Бєлгородської області почали переселяти з прикордонних територій. Жителі хуторів та сіл переїдуть у квартири далі від кордону з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

За його даними, переселено будо жителів , які мешкають на хуторі Старий Тишанський у Волоконівському сільському поселенні. Люди, які там проживають, будуть переселені у квартири.

Російська влада також обіцяє забезпечити людей меблями та всім необхідним, якщо їх житло було зруйноване.

Попередньо, з регіону буде переселено близько 3,7 тисяч людей. Влада держави-окупанта обіцяє не залишати свої людей.

Нагадаємо, у Бєлгородській області 23 лютого впав літак Міноборони РФ. Ймовірно, йдеться про штурмовик Су-25.

Також раніше ми писали, що Курській області місцеві жителі чули гучні вибухи. Деякі повідомили про "прильоти".

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