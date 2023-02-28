В России начали отселять людей из "опасных" районов рядом с Украиной

Жителей Белгородской области начали переселять с приграничных территорий. Жители хуторов и сел переедут в квартиры дальше границы с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его данным, переселены будто жители, проживающие на хуторе Старый Тишанский в Волоконовском сельском поселении. Люди, проживающие там, будут переселены в квартиры.

Российские власти также обещают обеспечить людей мебелью и всем необходимым, если их жилье было разрушено.

Предварительно, из региона будет переселено около 3,7 тысячи человек. Власти государства-оккупанта обещают не покидать своих людей.