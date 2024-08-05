У Росії почали переслідувати мігрантів з метою їхнього залучення до армії, - розвідка Британії

Британська розвідка вважає, що після підписання закону практичні наслідки для російського призову в армію, ймовірно, будуть обмеженими.

Проте незалежні російські ЗМІ продовжують повідомляти про переслідування мігрантів правоохоронними органами, зокрема з метою їх залучення до армії. Новий закон надає ще одну форму правового примусу в цьому відношенні.

Цей закон також слід розглядати в контексті дедалі більших антимігрантських настроїв, що розпалюються деякими членами російського уряду, особливо щодо вихідців із Центральної Азії.

"Ці настрої та риторика помітно посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, імовірно, як частина спроби створити додаткові джерела легітимності уряду перед обличчям великих втрат і зниження рівня життя", - йдеться в повідомленні.