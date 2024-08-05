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В России начали преследовать мигрантов с целью их привлечения в армию, - разведка Британии

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

31 июля Госдума РФ утвердила законопроект, предусматривающий лишение гражданства натурализованных граждан в случае их неявки на военную службу. Соавтором законопроекта стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, что свидетельствует о поддержке этой инициативы Кремлем.

Британская разведка считает, что после подписания закона практические последствия для российского призыва в армию, вероятно, будут ограниченными.

Тем не менее независимые российские СМИ продолжают сообщать о преследовании мигрантов правоохранительными органами, в том числе с целью их привлечения в армию. Новый закон предоставляет еще одну форму правового принуждения в этом отношении.

Этот закон также следует рассматривать в контексте растущих антимигрантских настроений, разжигаемых некоторыми членами российского правительства, особенно в отношении выходцев из Центральной Азии.

"Эти настроения и риторика заметно усилились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, вероятно, как часть попытки создать дополнительные источники легитимности правительства перед лицом больших потерь и снижения уровня жизни", - говорится в сообщении. 

Вербовка индийцев Россией

В июне, после гибели двух индийцев в российской армии, Нью-Дели потребовал от Кремля вернуть завербованных граждан. По информации Reuters, премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву настаивал на скорейшем освобождении индийцев из российской армии.

Кроме того, Россия пыталась вербовать не только индийцев, но и сербов, а также украинцев, проживающих на оккупированных территориях.

По последним данным, на войне против Украины погибли восемь граждан Индии.

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