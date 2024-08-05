В России начали преследовать мигрантов с целью их привлечения в армию, - разведка Британии

Британская разведка считает, что после подписания закона практические последствия для российского призыва в армию, вероятно, будут ограниченными.

Тем не менее независимые российские СМИ продолжают сообщать о преследовании мигрантов правоохранительными органами, в том числе с целью их привлечения в армию. Новый закон предоставляет еще одну форму правового принуждения в этом отношении.

Этот закон также следует рассматривать в контексте растущих антимигрантских настроений, разжигаемых некоторыми членами российского правительства, особенно в отношении выходцев из Центральной Азии.

"Эти настроения и риторика заметно усилились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, вероятно, как часть попытки создать дополнительные источники легитимности правительства перед лицом больших потерь и снижения уровня жизни", - говорится в сообщении.