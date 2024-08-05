У Росії почали переслідувати мігрантів з метою їхнього залучення до армії, - розвідка Британії

31 липня Держдума РФ затвердила законопроєкт, що передбачає позбавлення громадянства натуралізованих громадян у разі їхньої неявки на військову службу. Співавтором законопроєкту став спікер Держдуми В'ячеслав Володін, що свідчить про підтримку цієї ініціативи Кремлем.

Британська розвідка вважає, що після підписання закону практичні наслідки для російського призову в армію, ймовірно, будуть обмеженими.

Проте незалежні російські ЗМІ продовжують повідомляти про переслідування мігрантів правоохоронними органами, зокрема з метою їх залучення до армії. Новий закон надає ще одну форму правового примусу в цьому відношенні.

Цей закон також слід розглядати в контексті дедалі більших антимігрантських настроїв, що розпалюються деякими членами російського уряду, особливо щодо вихідців із Центральної Азії.

"Ці настрої та риторика помітно посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, імовірно, як частина спроби створити додаткові джерела легітимності уряду перед обличчям великих втрат і зниження рівня життя", - йдеться в повідомленні.