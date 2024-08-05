ua en ru
Пн, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России начали преследовать мигрантов с целью их привлечения в армию, - разведка Британии

Понедельник 05 августа 2024 14:05
UA EN RU
В России начали преследовать мигрантов с целью их привлечения в армию, - разведка Британии Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

31 июля Госдума РФ утвердила законопроект, предусматривающий лишение гражданства натурализованных граждан в случае их неявки на военную службу. Соавтором законопроекта стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, что свидетельствует о поддержке этой инициативы Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка считает, что после подписания закона практические последствия для российского призыва в армию, вероятно, будут ограниченными.

Тем не менее независимые российские СМИ продолжают сообщать о преследовании мигрантов правоохранительными органами, в том числе с целью их привлечения в армию. Новый закон предоставляет еще одну форму правового принуждения в этом отношении.

Этот закон также следует рассматривать в контексте растущих антимигрантских настроений, разжигаемых некоторыми членами российского правительства, особенно в отношении выходцев из Центральной Азии.

"Эти настроения и риторика заметно усилились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, вероятно, как часть попытки создать дополнительные источники легитимности правительства перед лицом больших потерь и снижения уровня жизни", - говорится в сообщении.

Вербовка индийцев Россией

В июне, после гибели двух индийцев в российской армии, Нью-Дели потребовал от Кремля вернуть завербованных граждан. По информации Reuters, премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву настаивал на скорейшем освобождении индийцев из российской армии.

Кроме того, Россия пыталась вербовать не только индийцев, но и сербов, а также украинцев, проживающих на оккупированных территориях.

По последним данным, на войне против Украины погибли восемь граждан Индии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Олимпиада-2024: Ковтун завоевал серебряную медаль в спортивной гимнастике
Олимпиада-2024: Ковтун завоевал серебряную медаль в спортивной гимнастике
DAILY
Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату