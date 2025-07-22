У Росії за пів року вдвічі зросла кількість компаній, які планують скорочення, - ЦПД

У Російській Федерації (РФ) цьогоріч стрімко зросла кількість компаній, які планують скорочення працівників. Лише за пів року їх кількість збільшилась вдвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД).
Найгостріша ситуація спостерігається у сферах:
"Водночас в країні фіксується помітне зниження кількості компаній, що планують підвищувати зарплати. Працівників дедалі частіше переводять на неповну зайнятість чи відправляють у вимушені відпустки", - додає Центр протидії дезінформації.
Як пише ЦПД, ці тенденції, є свідченням наростання кризових явищ в економіці Росії, а також невдалих спроб Кремля стабілізувати ситуацію.
"Попри "переможну" риторику ru-пропаганди, економіка РФ явно не справляється із санкціями, ізоляцією та навантаженням, спричиненим повномасштабною війною проти України", - додає ЦПД.
Після початку повномасштабної війни Захід почав активно запроваджувати масштабні санкції проти країни-терориста Росії. Обмеження спрямовані на ослаблення економіки ворога, зокрема шляхом обмеження доступу до міжнародних фінансових ринків, технологій і критичних ресурсів. Санкції охоплюють фінансовий сектор, енергетику, транспорт, а також окремих осіб, що підтримують агресію. Основною метою є обмеження здатності Росії фінансувати військові дії.
18 липня, посли країн-членів ЄС домовились про 18-й пакет санкцій проти Росії.
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