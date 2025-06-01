У Росії підтвердили першу атаку дронів на Сибір 1 червня. Під ударом знаходилася авіабаза "Белая".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва в Telegram.

"На даний момент відомо, що це була атака дронів на військову частину в селищі Середній. Перша в Сибіру. Один скид був на стару будівлю в Новомальтинску", - написав він.

При цьому російський губернатор заявив, що нібито джерело, звідки були випущені дрони, - це фура, і вона "заблокована".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало відео, на якому видно, як палає аеродром "Белая" і чути голос голови СБУ Василя Малюка.



Варто зазначити, що "Белая" - це важливий для РФ військовий аеродром. Не авіабаза дальньої авіації в Іркутській області, де дислокуються 444-й та 200-й гвардійський, важкі бомбардувальні авіаполки, озброєні літаками Ту-22М3 і 181-ша окрема зведена авіаційна ескадрилья з літаками Ан-12 і Ан-30.



Фото: авіабаза "Белая" у Сибіру (uk.wikipedia.org)