В России подтвердили первую атаку дронов на Сибирь
В России подтвердили первую атаку дронов на Сибирь 1 июня. Под ударом находилась авиабаза "Белая".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Telegram.
"На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске", - написал он.
При этом российский губернатор заявил, что якобы источник, откуда были выпущены дроны, - это фура, и она "заблокирована".
Напомним, ранее РБК-Украина публиковало видео, на котором видно, как пылает аэродром "Белая" и слышен голос главы СБУ Василия Малюка.
Стоит отметить, что "Белая" - это важный для РФ военный аэродром. Не авиабаза дальней авиации в Иркутской области, где дислоцируются 444-й и 200-й гвардейский, тяжелые бомбардировочные авиаполки, вооруженные самолетами Ту-22М3 и 181-я отдельная сводная авиационная эскадрилья с самолетами Ан-12 и Ан-30.
Фото: авиабаза "Белая" в Сибири (uk.wikipedia.org)
Атака СБУ на аэродромы России
Днем 1 июня дроны СБУ массированно атаковали российские аэродромы. Операция по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу врага получила название "Паутина".
По данным источников РБК-Украина, известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более, чем 2 млрд долларов.
СБУ сегодня атаковала сразу по 4 военных аэродрома РФ - самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
В сети также отмечали, что дроны, которые атаковали аэродром "Оленья" в Мурманской области, были выпущены из грузовика на АЗС.
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