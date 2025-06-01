В России подтвердили первую атаку дронов на Сибирь 1 июня. Под ударом находилась авиабаза "Белая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Telegram.

"На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске", - написал он.

При этом российский губернатор заявил, что якобы источник, откуда были выпущены дроны, - это фура, и она "заблокирована".

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало видео, на котором видно, как пылает аэродром "Белая" и слышен голос главы СБУ Василия Малюка.



Стоит отметить, что "Белая" - это важный для РФ военный аэродром. Не авиабаза дальней авиации в Иркутской области, где дислоцируются 444-й и 200-й гвардейский, тяжелые бомбардировочные авиаполки, вооруженные самолетами Ту-22М3 и 181-я отдельная сводная авиационная эскадрилья с самолетами Ан-12 и Ан-30.



Фото: авиабаза "Белая" в Сибири (uk.wikipedia.org)