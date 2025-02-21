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В России подтвердили ликвидацию больше 90 тысяч оккупантов в Украине

Украина, Пятница 21 февраля 2025 17:10
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В России подтвердили ликвидацию больше 90 тысяч оккупантов в Украине Фото: в России подтвердили ликвидацию больше 90 тысяч оккупантов в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России установили имена 95 026 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Причем три из 10 ликвидированных - заключенные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Так, к концу третьего года войны в России на основе открытых данных удалось установить имена 95 026 ликвидированных в Украине оккупантов.

В частности, ресурс проанализировал, что "тысячи жителей "ДНР" и "ЛНР" были отправлены на фронт за время войны.

"Воевавшие и ликвидированные в вооруженных формированиях ДНР и ЛНР обычно не включаются в наш поименный список потерь", - пишет издание.

Однако изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске пропавших военных из этих регионов, авторы пришли к выводу, что подразделения "ДНР" и "ЛНР" могли потерять убитыми от 21 тысячи до 23,5 тысяч человек.

"Также в нашем списке погибших сейчас 16 171 осужденный, отправленный на войну из колоний. В это число включены только те, чьи судимости мы смогли подтвердить по открытым источникам. На самом деле погибших заключенных гораздо больше", - констатируют аналитики.

В итоге, как резюмируется, получается, что из каждых 10 ликвидированных, воевавших на стороне России, три человека - это заключенные, а еще два - жители самопровозглашенных территорий Донецкой области.

Потери РФ в Украине

Отметим, что в конце ноября в России называли 80 973 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Большинство из них - добровольцы. Речь шла об установленных местными российскими СМИ и волонтерами.

Добавим, что с 20 на 21 февраля армия РФ потеряла на войне против Украины 1280 солдат, 12 танков и 4 реактивные системы залпового огня. Враг потерял за сутки 238 единиц техники.

Напомним, что в России подтверждали, что армия несет значительные потери на фронте в Украине. Украинские разведчики перехватили новый разговор россиян, который это подтверждает.

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