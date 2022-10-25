У Росії підірвали залізничні колії біля кордону з Білоруссю

У Брянській області Росії підірвали ділянку залізниці за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" .
Увечері 24 жовтня на перегоні між населеними пунктами Новозибків та Злинка "спрацював невідомий вибуховий пристрій", було пошкоджено залізничні колії.
Цей міждержавний стиковий пункт активно використовується для військових перевезень між РФ і Білоруссю, і через вибух ешелони не зможуть потрапити до Білорусі однією з залізничних гілок.
Нагадаємо, у Курській області Росії підірвали частину залізниці. Хтось сховав вибуховий пристрій під рейки і він детонував
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