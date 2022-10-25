У Росії підірвали залізничні колії біля кордону з Білоруссю

Увечері 24 жовтня на перегоні між населеними пунктами Новозибків та Злинка "спрацював невідомий вибуховий пристрій", було пошкоджено залізничні колії.

Цей міждержавний стиковий пункт активно використовується для військових перевезень між РФ і Білоруссю, і через вибух ешелони не зможуть потрапити до Білорусі однією з залізничних гілок.

Нагадаємо, у Курській області Росії підірвали частину залізниці. Хтось сховав вибуховий пристрій під рейки і він детонував

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