В России подорвали железнодорожные пути возле границы с Беларусью
В Брянской области России подорвали участок железной дороги в 20 километрах от границы с Беларусью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Вечером 24 октября на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка "сработало неизвестное взрывное устройство", в результате чего повреждены железнодорожные пути.
Данный межгосударственный стыковой пункт активно используется для воинских перевозок между РФ и Беларусью, и из-за взрыва эшелоны не смогут попасть в Беларусь по одной из железнодорожных веток.
Напомним, в Курской области России подорвали часть железной дороги. Кто-то спрятал взрывное устройство под рельсы и оно сдетонировало
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