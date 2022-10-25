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В России подорвали железнодорожные пути возле границы с Беларусью

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Брянская область, Вторник 25 октября 2022 00:35
В России подорвали железнодорожные пути возле границы с Беларусью Фото: В России подорвали железнодорожные пути возле границы Беларуси (t.me/Hajun_BY)
Автор: Артур Родивилов

В Брянской области России подорвали участок железной дороги в 20 километрах от границы с Беларусью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Вечером 24 октября на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка "сработало неизвестное взрывное устройство", в результате чего повреждены железнодорожные пути.

Данный межгосударственный стыковой пункт активно используется для воинских перевозок между РФ и Беларусью, и из-за взрыва эшелоны не смогут попасть в Беларусь по одной из железнодорожных веток.

В России подорвали железнодорожные пути возле границы с Беларусью

Напомним, в Курской области России подорвали часть железной дороги. Кто-то спрятал взрывное устройство под рельсы и оно сдетонировало

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