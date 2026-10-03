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У Росії підірвали воєнного злочинця, який катував українських полонених

21:07 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Ліквідовано ще одного російського ката (@istories_media)

У Новомосковську Тульської області РФ підірвали автомобіль, у якому перебував росіянин Роман Сиромятников. Відомо, що цей воєнний злочинець катував українців, які знаходяться в російському полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Важные истории".

Згідно з останніми дании, інцидент стався 2 жовтня неподалік будинку Сиромятникова. Попередньо, вибухівку могли встановити під днищем автомобіля з боку водія.

На місце події прибули співробітники Росгвардії та автомобілі з номерами Міністерства оборони РФ.

Сиромятников раніше працював у російській пенітенціарній системі, а з 2023 року брав участь у війні проти України. Він, зокрема, служив у складі 51-го полку 106-ї Тульської дивізії ПДВ на Сіверському напрямку в Донецькій області та брав участь в обороні Курської області.

Наприкінці листопада 2024 року воєнний злочинець повернувся до Тульської області на лікування.

У вересні 2025 року Офіс генерального прокурора України повідомив Сиромятникову про підозру в катуванні українських військовополонених у виправній колонії №1 Тульської області. За даними українського слідства, у 2022 році він працював у цій установі.

Українські правоохоронці вважають, що Сиромятников міг бути причетним до катувань щонайменше 50 українських військовополонених. За версією слідства, під час ранкових і вечірніх перевірок бранців били руками, ногами, гумовими кийками, пластиковими трубами та молотками, а також застосовували електрошокери.

Російський воєнний злочинець Роман Сиромятніков (Фото: соцмережі)

Крім того, слідчі стверджують, що до тіл полонених під'єднували контакти польового телефону ТА-57, після чого через них пропускали електричний струм. Саме ці звинувачення стали підставою для оголошення Сиромятникову підозри в Україні.

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