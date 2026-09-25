У Росії палають одразу два НПЗ після ударів Сил оборони

Сили оборони України завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах та радіолокаційних станціях ворога протягом 24 вересня та в ніч на 25 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
Українські захисники уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", розташований у місті Перм. На території об’єкта зафіксували пожежу.
Потужність переробки цього підприємства становить орієнтовно 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє паливо та іншу нафтопродукцію, а також активно задіяний у забезпеченні потреб збройних сил РФ паливно-мастильними матеріалами.
Крім того, Сили оборони атакували "Новошахтинський" НПЗ у Ростовській області, де після влучань також спалахнула пожежа.
Потужність переробки цього підприємства сягає близько 7,5 мільйона тонн нафти на рік. Воно є одним із важливих постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та бере участь у забезпеченні російської армії.
Крім того, у районі Новошахтинська українські військові уразили дві ворожі радіолокаційні станції. Йдеться про системи 64Л6 "Гамма-С1" та 39Н6 "Каста-2Е2".
"Робота по ключових військових та інфраструктурних цілях російського агресора триває", - підкреслив Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, у ніч на 25 вересня безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Вибухи пролунали в районах Сочі, Воронежа, Ульяновська та Пермі. Серед цілей опинилися нафтопереробні заводи, а також підприємство концерну "Алмаз-Антей".
Крім того, минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по нафтобазах у найбільших регіонах Південного федерального округу РФ.