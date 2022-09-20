У Росії не оголошуватимуть загальну мобілізацію, - голова оборонного комітету Держдуми

Загальної мобілізації не буде. Про це не раз говорив і безпосередньо говорить президент (президент РФ Володимир Путін – ред.) вустами свого прес-секретаря Дмитра Пєскова та багато інших політик федерального рівня”, - заявив Картаполов.

За його словами, законопроект про внесення до Кримінального кодексу РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час", який підтримала сьогодні, 20 вересня, Держдума, не приймався під "спецоперацію", а для того, щоб "виконувати його довгий час".