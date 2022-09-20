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У Росії не оголошуватимуть загальну мобілізацію, - голова оборонного комітету Держдуми

Фото: в Росії не оголошуватимуть загальну мобілізацію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії не мають наміру починати загальну мобілізацію населення на тлі недавніх поправок до Кримінального кодексу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови оборонного комітету Держдуми РФ Андрія Картаполова.

Загальної мобілізації не буде. Про це не раз говорив і безпосередньо говорить президент (президент РФ Володимир Путін – ред.) вустами свого прес-секретаря Дмитра Пєскова та багато інших політик федерального рівня”, - заявив Картаполов.

За його словами, законопроект про внесення до Кримінального кодексу РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час", який підтримала сьогодні, 20 вересня, Держдума, не приймався під "спецоперацію", а для того, щоб "виконувати його довгий час".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії людей призивають на фронт під виглядом набору кандидатів у підрозділи матеріально-технічного забезпечення чи охоронців важливих об'єктів.

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