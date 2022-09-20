RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России не будут объявлять всеобщую мобилизацию, - глава оборонного комитета Госдумы

Фото: в России не будут объявлять всеобщую мобилизацию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России не намерены начинать всеобщую мобилизацию населения на фоне недавних поправок в Уголовный кодекс РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя оборонного комитета Госдумы РФ Андрея Картаполова.

Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент (президент РФ Владимир Путин - ред.) устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня”, - заявил Картаполов.

По его словам, законопроект о внесении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время", который поддержала сегодня, 20 сентября, Госдума, не принимался под "спецоперацию", а для того, чтобы "исполнять его долгое время".

Напомним, ранее стало известно, что в России людей призывают на фронт под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения или охранников важных объектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФРоссийская ФедерацияВойна России против УкраиныМобилизация в России