В России не будут объявлять всеобщую мобилизацию, - глава оборонного комитета Госдумы

Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент (президент РФ Владимир Путин - ред.) устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня”, - заявил Картаполов.

По его словам, законопроект о внесении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время", который поддержала сегодня, 20 сентября, Госдума, не принимался под "спецоперацию", а для того, чтобы "исполнять его долгое время".