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В Росії офіцерів навчають правилам поводження з мобілізованими "зеками", - ГУР

Середа 28 травня 2025 13:49
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В Росії офіцерів навчають правилам поводження з мобілізованими "зеками", - ГУР Ілюстративне фото: в Росії офіцерів навчають правилам поводження з мобілізованими "зеками" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Офіцерів Збройних сил Російської Федерації (РФ) почали навчати правилам поводження з мобілізованими засудженими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

На тлі зростання чисельності в'язнів у складі російської армії Росія ініціювала кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом.

"У підрозділах міноборони рф поширюють методичні матеріали, створені для проведення виховної роботи із "зеками". У посібниках замполітів навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички та ієрархію "на зоні", пояснюють правила поведінки з "авторитетами" тощо", - пише ГУР.

Фото: в Росії офіцерів навчають правилам поводження з мобілізованими "зеками" (Getty Images)

Як відзначають автори методичок, звичні механізми управління в таких колективах не працюють, у зв'язку з чим для побудови дисципліни офіцерам необхідно шукати окремий підхід до "зеків".

"Збільшення кількості “зеків” у лавах російських окупаційних сил призвела до зростання кількості внутрішніх конфліктів і збройних сутичок між в’язнями й іншими групами військових, які беруть участь у злочинній війні проти України", - додає ГУР.

Мобілізація "зеків" в Росії

У Росії активно використовували засуджених для участі у війні проти України. Спочатку це робили через приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер", яка вербувала "зеків" у тюрмах в обмін на амністію після кількох місяців служби. Пізніше вербуванням почала займатись уже сама держава.

"Зеків" часто відправляють на найважчі ділянки фронту - як "гарматне м’ясо". Як пояснював голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, в'язні в Росії не розглядаються як регулярні сили, які можуть проводити загальновійськові операції.

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