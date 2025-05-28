В Росії офіцерів навчають правилам поводження з мобілізованими "зеками", - ГУР
Офіцерів Збройних сил Російської Федерації (РФ) почали навчати правилам поводження з мобілізованими засудженими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
На тлі зростання чисельності в'язнів у складі російської армії Росія ініціювала кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом.
"У підрозділах міноборони рф поширюють методичні матеріали, створені для проведення виховної роботи із "зеками". У посібниках замполітів навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички та ієрархію "на зоні", пояснюють правила поведінки з "авторитетами" тощо", - пише ГУР.
Фото: в Росії офіцерів навчають правилам поводження з мобілізованими "зеками" (Getty Images)
Як відзначають автори методичок, звичні механізми управління в таких колективах не працюють, у зв'язку з чим для побудови дисципліни офіцерам необхідно шукати окремий підхід до "зеків".
"Збільшення кількості “зеків” у лавах російських окупаційних сил призвела до зростання кількості внутрішніх конфліктів і збройних сутичок між в’язнями й іншими групами військових, які беруть участь у злочинній війні проти України", - додає ГУР.
Мобілізація "зеків" в Росії
У Росії активно використовували засуджених для участі у війні проти України. Спочатку це робили через приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер", яка вербувала "зеків" у тюрмах в обмін на амністію після кількох місяців служби. Пізніше вербуванням почала займатись уже сама держава.
"Зеків" часто відправляють на найважчі ділянки фронту - як "гарматне м’ясо". Як пояснював голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, в'язні в Росії не розглядаються як регулярні сили, які можуть проводити загальновійськові операції.
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