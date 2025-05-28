В России офицеров обучают правилам обращения с мобилизованными "зеками", - ГУР
Офицеров Вооруженных сил Российской Федерации (РФ) начали обучать правилам обращения с мобилизованными осужденными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
На фоне роста численности заключенных в составе российской армии Россия инициировала кампанию по адаптации командного состава к специфике работы с уголовным контингентом.
"В подразделениях минобороны рф распространяют методические материалы, созданные для проведения воспитательной работы с "зеками". В пособиях замполитов учат расшифровывать тюремные татуировки, анализировать клички и иерархию "на зоне", объясняют правила поведения с „авторитетами“ и т.д.", - пишет ГУР.
Фото: в России офицеров обучают правилам обращения с мобилизованными "зеками" (Getty Images)
Как отмечают авторы методичек, привычные механизмы управления в таких коллективах не работают, в связи с чем для построения дисциплины офицерам необходимо искать отдельный подход к "зэкам".
"Увеличение количества "зэков" в рядах российских оккупационных сил привело к росту количества внутренних конфликтов и вооруженных столкновений между заключенными и другими группами военных, участвующих в преступной войне против Украины", - добавляет ГУР.
Мобилизация "зеков" в России
В России активно использовали осужденных для участия в войне против Украины. Сначала это делали через частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер", которая вербовала "зеков" в тюрьмах в обмен на амнистию после нескольких месяцев службы. Позже вербовкой начало заниматься уже само государство.
"Зэков" часто отправляют на самые тяжелые участки фронта - как "пушечное мясо". Как объяснял председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, заключенные в России не рассматриваются как регулярные силы, которые могут проводить общевойсковые операции.
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