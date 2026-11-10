У Росії обвалився стратегічний міст з вантажним потягом (фото)

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Рано вранці в Архангельській області Росії обвалився проліт залізничного мосту через річку Віледь. Кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova.

Обвал стався сьогодні о 05:10 на перегоні Черемуха - Віледь. Рух ділянкою повністю перекрито. Попередньо розглядають версію диверсії, але офіційного підтвердження поки немає. https://t.me/RBC_ua_news/211618 Обвалений міст є частиною Печорської залізничної магістралі. Це важливий транспортний коридор: ним ідуть пасажирські та вантажні поїзди до північних регіонів Росії. Через руйнування моста порушилася залізнична логістика. Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії. Це перші такі зустрічі з лютого, вони триватимуть два дні.