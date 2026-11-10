В России рухнул стратегический мост с грузовым поездом (фото)

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Ранним утром в Архангельской области России обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova.

Обвал произошел сегодня в 05:10 на перегоне Черемуха - Виледь. Движение по участку полностью перекрыто. Предварительно рассматривают версию диверсии, но официального подтверждения пока нет. https://t.me/RBC_ua_news/211618 Обрушенный мост является частью Печорской железнодорожной магистрали. Это важный транспортный коридор: по ним идут пассажирские и грузовые поезда в северные регионы России. Из-за разрушения моста нарушилась железнодорожная логистика. Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, США и России. Это первые такие встречи с февраля, они продлятся два дня.