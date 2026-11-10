В России рухнул стратегический мост с грузовым поездом (фото)
Ранним утром в Архангельской области России обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova.
Обвал произошел сегодня в 05:10 на перегоне Черемуха - Виледь. Движение по участку полностью перекрыто.
Предварительно рассматривают версию диверсии, но официального подтверждения пока нет.
Обрушенный мост является частью Печорской железнодорожной магистрали. Это важный транспортный коридор: по ним идут пассажирские и грузовые поезда в северные регионы России.
Из-за разрушения моста нарушилась железнодорожная логистика.
Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, США и России.
Это первые такие встречи с февраля, они продлятся два дня.
Как сообщало РБК-Украина, США обсуждают идею изменить границы областей Украины.
По данным The Economist, так Россия могла бы заявить о полном контроле над Донетчиной и Луганщиной, а Киев не отдал бы удерживаемых городов.