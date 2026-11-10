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В России рухнул стратегический мост с грузовым поездом (фото)

14:20 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
В России рухнул стратегический мост с грузовым поездом (фото) Фото: в РФ обрушился мост (exilenova_plus/34338)
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Ранним утром в Архангельской области России обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova.

Обвал произошел сегодня в 05:10 на перегоне Черемуха - Виледь. Движение по участку полностью перекрыто.

Предварительно рассматривают версию диверсии, но официального подтверждения пока нет.

Обрушенный мост является частью Печорской железнодорожной магистрали. Это важный транспортный коридор: по ним идут пассажирские и грузовые поезда в северные регионы России.

Из-за разрушения моста нарушилась железнодорожная логистика.

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, США и России.

Это первые такие встречи с февраля, они продлятся два дня.

Как сообщало РБК-Украина, США обсуждают идею изменить границы областей Украины.

По данным The Economist, так Россия могла бы заявить о полном контроле над Донетчиной и Луганщиной, а Киев не отдал бы удерживаемых городов.

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