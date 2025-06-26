У Росії образилися через трибунал для Путіна: називають його "нікчемним" та скаржаться

У Росії очікувано влаштували істерику через створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова вже поспішила оголосити трибунал "юридично нікчемним".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.
Захарова заявила, що Кремль не визнає юрисдикції Спецтрибуналу, який здатний засудити російського диктатора Володимира Путіна. Робота трибуналу та рішення щодо покарання злочину агресії РФ проти України для Москви "будуть нікчемними".
"Приєднання до нього будь-якої з держав будемо розцінювати як ворожий демарш, що відображає прагнення не до врегулювання, а до поглиблення нинішньої кризи навколо України", - заявила вона.
Також Захарова атакувала Раду Європи, президент якої підписав договір про створення Спецтрибуналу. Спікер російського МЗС звинуватила його у "формуванні квазіюридичних механізмів, спрямованих проти Росії".
Зазначимо, що 25 червня президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Після підписання Зеленський заявив, що перед судом постануть усі російські воєнні злочинці, зокрема Путін.
Очікувалось, що Спецтрибунал для диктатора Володимира Путіна та його соратників буде створено до кінця 2024 року, але цього не сталось. При цьому заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна зазначала, що у 2025-му році спецтрибунал над Росією ще не запрацює.
Спецтрибунал потрібен, оскільки Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо воєнних злочинів Росії в Україні. РФ ніколи не підписували Римський статут, а Україна стала його членом вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Навряд чи під час роботи трибуналу та винесення ним вироків буде враховуватися думка Росії, Путіна, або відомої своїм епічним алкоголізмом Захарової.
Детальніше про те, що являє собою Спеціальний трибунал, як він буде працювати, та чи вдасться запроторити Путіна за ґрати на вікі вічні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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