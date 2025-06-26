У Росії образилися через трибунал для Путіна: називають його "нікчемним" та скаржаться

Спецтрибунал для Росії: що відомо

Зазначимо, що 25 червня президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Після підписання Зеленський заявив, що перед судом постануть усі російські воєнні злочинці, зокрема Путін.

Очікувалось, що Спецтрибунал для диктатора Володимира Путіна та його соратників буде створено до кінця 2024 року, але цього не сталось. При цьому заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна зазначала, що у 2025-му році спецтрибунал над Росією ще не запрацює.

Спецтрибунал потрібен, оскільки Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо воєнних злочинів Росії в Україні. РФ ніколи не підписували Римський статут, а Україна стала його членом вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Навряд чи під час роботи трибуналу та винесення ним вироків буде враховуватися думка Росії, Путіна, або відомої своїм епічним алкоголізмом Захарової.

Детальніше про те, що являє собою Спеціальний трибунал, як він буде працювати, та чи вдасться запроторити Путіна за ґрати на вікі вічні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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