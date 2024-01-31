У Росії нова потужна пожежа: вогонь охопив тисячі "квадратів" (відео)
Нова потужна пожежа спалахнула на території Росії в ніч на 31 січня. Палає склад зі взуттям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії у Telegram.
Пожежа сталася у селищі Муромцеве Владимирської області Росії. Вогонь спалахнув у будівлі, де зберігають взуття.
Як стверджують у російському МНС, пожежа охопила територію на менше 2500 квадратних метрів.
"Гасіння ускладнює високе горюче навантаження", - пишуть росіяни.
Зранку російські ЗМІ заявили, що пожежу вдалося локалізувати. На місці інциденту працюють щонайменше 55 пожежників та 27 одиниць техніки. Про жертв та постраждалих не повідомляли.
Пожежі в Росії
Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.
Нещодавно у Санкт-Петербурзі згорів великий склад онлайн-магазину. У момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.
Декілька днів тому під Челябінськом спалахнула потужна пожежа на меблевій фабриці, а в центрі Москві горів театр.
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