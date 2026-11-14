Путін нібито зняв "табу" на ліквідацію Зеленського, - ЗМІ

За даними російських джерел, під час закритої наради силовики вимагали відмовитися від колишніх домовленостей не чіпати українське керівництво.

Приводом для цього назвали тривалі атаки безпілотників на Ленінградську область, зокрема на порт Усть-Луга.

Учасники засідання визнали безперспективною стратегію пасивної оборони.

На їхню думку, навіть виділені кошти не дозволяють захистити всю територію від дронів, а удари у відповідь по українських мостах та енергетиці не зупиняють атаки на російські підприємства.

Через це силовий блок нібито запропонував перейти до точкового знищення тих, хто віддає накази, мотивуючи це також неможливістю домовитися з Києвом за нинішньої влади.

Російські джерела стверджують, що спецслужби та авіація можуть отримати дозвіл на використання важкого гіперзвукового озброєння проти бункерів і кортежів українського керівництва.

Для руйнування заглиблених укриттів пропонують застосовувати тритонні плануючі бомби ФАБ-3000 та балістичні ракети "Іскандер".