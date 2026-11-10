РФ відправила на переговори ФСБ-шника, якого пов'язують із замахом на Буданова, - ЗМІ
До складу російської делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі включили керівника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитра Мінаєва. Раніше цю структуру пов'язували зі спробою вбивства Кирила Буданова у 2019 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Агентство. Новости".
За інформацією видання, до російської переговорної групи увійшли четверо учасників, яких не було в складі попередніх делегацій. Повний список опублікувало російське агентство РІА Новости з посиланням на джерело в переговорній групі.
Хто увійшов до російської делегації
До основної групи РФ увійшли:
- помічник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський;
- заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков;
- начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ Олексій Комков;
- начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков.
До експертної групи увійшли:
- заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Юрій Жигарловський;
- перший заступник начальника управління інформації Генштабу Олександр Зорін;
- керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитро Мінаєв;
- заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська;
- директор Другого департаменту країн СНД МЗС Олексій Поліщук;
- директор департаменту з питань нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС Олег Постніков.
Як зазначає "Агентство. Новости", четверо представників цього списку вперше беруть участь у переговорах такого формату. Серед них - Олексій Комков і Сергій Рябков з основної групи, а також Дмитро Мінаєв та Олег Постніков з експертної.
Що відомо про представників ФСБ
Дмитро Мінаєв очолює департамент контррозвідувальних операцій ФСБ. За інформацією журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, ця структура проводила в Росії кампанію із затримання громадян США.
Таким чином Москва намагалася домогтися звільнення російського кілера Вадима Красикова. Одним із затриманих у межах цієї кампанії зрештою став сам Гершкович.
Крім того, українські посадовці, з якими спілкувалися журналісти WSJ, пов'язували департамент Мінаєва з вибухами автомобілів у 2017 році. Тоді загинули співробітники українських спецслужб Максим Шаповал та Олександр Хараберюш.
Цю ж структуру пов'язували з невдалою спробою вбивства Кирила Буданова у 2019 році. На той момент він ще не очолював Головне управління розвідки Міноборони України.
Інший представник ФСБ у переговорній групі - Олексій Комков - раніше обіймав керівні посади в підрозділах внутрішньої безпеки спецслужби. До 2016 року він очолював одну зі служб Управління власної безпеки ФСБ, а згодом став керівником усього управління.
У 2019 році його призначили заступником начальника служби військової контррозвідки, а у 2024 році він очолив службу оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ.
Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, в Абу-Дабі тривають тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни. Головна мета української делегації - домогтися припинення бойових дій, надійних гарантій безпеки після завершення війни, а також домовленостей щодо економічного відновлення та гуманітарних питань.
Перед тристоронньою зустріччю Україна провела координаційні консультації з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, а також спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Окремо в Парижі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо. Вони обговорили мирні зусилля, стратегічне партнерство та посилення обороноздатності України.