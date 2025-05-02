В Росії невідомі дрони долетіли до об'єкта космічної розвідки, - ЦПД

Що відомо про "Звезду"

Військова частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки.

Її було побудовано ще на початку 1970-х під кодовою назвою "Звезда". Вона призначалась для глобального перехоплення:

сигналів зі супутників;

міжконтинентальних комунікацій;

сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами.

"Об‘єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії", - додає Коваленко.

"Звезда" спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти й іноземними супутниковими системами зв'язку. Сьогодні ж об'єкт є не лише технічною базою, але й частиною стратегічної архітектури розвідки Російської Федерації (РФ), яка використовується для моніторингу ситуації у воєнних зонах, а також у підготовці інформації для інформаційно-психологічних операцій. Зокрема залучена до кібершпигунства.