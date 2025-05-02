В Росії невідомі дрони долетіли до об'єкта космічної розвідки, - ЦПД

Невідомі безпілотні літальні апарати (БпЛА) долетіли до військової частини космічної розвідки Росії "Звезда", що розташована у Ставропольському краї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Військова частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки.
Її було побудовано ще на початку 1970-х під кодовою назвою "Звезда". Вона призначалась для глобального перехоплення:
"Об‘єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії", - додає Коваленко.
"Звезда" спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти й іноземними супутниковими системами зв'язку. Сьогодні ж об'єкт є не лише технічною базою, але й частиною стратегічної архітектури розвідки Російської Федерації (РФ), яка використовується для моніторингу ситуації у воєнних зонах, а також у підготовці інформації для інформаційно-психологічних операцій. Зокрема залучена до кібершпигунства.
Від початку повномасштабного вторгнення на території Росії регулярно фіксуються вибухи, пожежі та атаки дронів, особливо на об’єктах військової, енергетичної та транспортної інфраструктури. Частина з них відбувається поблизу кордону, але дедалі частіше удари фіксуються й у глибокому тилу.
Такі удари мають кілька цілей: ускладнення постачання пального, зброї та боєприпасів до фронту, зниження морального духу, а також демонстрація того, що російська глибока територія не є недоторканною.
Наприклад, як повідомляли джерела РБК-Україна в Службі безпеки України (СБУ), у ніч на 30 квітня дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод у Володимирській області Росії.
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