В России неизвестные дроны долетели до объекта космической разведки, - ЦПД

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) долетели до воинской части космической разведки России "Звезда", расположенной в Ставропольском крае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Воинская часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.
Она была построена еще в начале 1970-х под кодовым названием "Звезда". Она предназначалась для глобального перехвата:
"Объект "Звезда" - это фактически центр анализа космической информации, который относится к структуре главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России", - добавляет Коваленко.
"Звезда" специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты и иностранными спутниковыми системами связи. Сегодня же объект является не только технической базой, но и частью стратегической архитектуры разведки Российской Федерации (РФ), которая используется для мониторинга ситуации в военных зонах, а также в подготовке информации для информационно-психологических операций. В частности, вовлечена в кибершпионаж.
С начала полномасштабного вторжения на территории России регулярно фиксируются взрывы, пожары и атаки дронов, особенно на объектах военной, энергетической и транспортной инфраструктуры. Часть из них происходит вблизи границы, но все чаще удары фиксируются и в глубоком тылу.
Такие удары имеют несколько целей: затруднение поставок топлива, оружия и боеприпасов к фронту, снижение морального духа, а также демонстрация того, что российская глубокая территория не является неприкосновенной.
Например, как сообщали источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины (СБУ), в ночь на 30 апреля дроны СБУ атаковали Муромский приборостроительный завод во Владимирской области России.
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