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В России неизвестные дроны долетели до объекта космической разведки, - ЦПД

Иллюстративное фото: в России неизвестные дроны долетели до объекта космической разведки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) долетели до воинской части космической разведки России "Звезда", расположенной в Ставропольском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Что известно о "Звезде"

Воинская часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.

Она была построена еще в начале 1970-х под кодовым названием "Звезда". Она предназначалась для глобального перехвата:

  • сигналов со спутников;
  • межконтинентальных коммуникаций;
  • сигнального обмена между иностранными военными объектами.

"Объект "Звезда" - это фактически центр анализа космической информации, который относится к структуре главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России", - добавляет Коваленко.

"Звезда" специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты и иностранными спутниковыми системами связи. Сегодня же объект является не только технической базой, но и частью стратегической архитектуры разведки Российской Федерации (РФ), которая используется для мониторинга ситуации в военных зонах, а также в подготовке информации для информационно-психологических операций. В частности, вовлечена в кибершпионаж.

 

Атаки дронов на территории России

С начала полномасштабного вторжения на территории России регулярно фиксируются взрывы, пожары и атаки дронов, особенно на объектах военной, энергетической и транспортной инфраструктуры. Часть из них происходит вблизи границы, но все чаще удары фиксируются и в глубоком тылу.

Такие удары имеют несколько целей: затруднение поставок топлива, оружия и боеприпасов к фронту, снижение морального духа, а также демонстрация того, что российская глубокая территория не является неприкосновенной.

Например, как сообщали источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины (СБУ), в ночь на 30 апреля дроны СБУ атаковали Муромский приборостроительный завод во Владимирской области России.

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