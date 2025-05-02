В России неизвестные дроны долетели до объекта космической разведки, - ЦПД

Что известно о "Звезде"

Воинская часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.

Она была построена еще в начале 1970-х под кодовым названием "Звезда". Она предназначалась для глобального перехвата:

сигналов со спутников;

межконтинентальных коммуникаций;

сигнального обмена между иностранными военными объектами.

"Объект "Звезда" - это фактически центр анализа космической информации, который относится к структуре главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России", - добавляет Коваленко.

"Звезда" специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты и иностранными спутниковыми системами связи. Сегодня же объект является не только технической базой, но и частью стратегической архитектуры разведки Российской Федерации (РФ), которая используется для мониторинга ситуации в военных зонах, а также в подготовке информации для информационно-психологических операций. В частности, вовлечена в кибершпионаж.