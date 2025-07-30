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У Росії неправильно інтерпретували терплячість Трампа, - Держдеп

Вашингтон, Середа 30 липня 2025 03:33
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У Росії неправильно інтерпретували терплячість Трампа, - Держдеп Фото: речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс (x.com/U.S. Department of state)
Автор: Валерій Савицький

У Кремлі некоректно інтерпретували терплячість президента США Дональда Трампа щодо переговорів про завершення війни в Україні. Однак час для неправильних інтерпретацій минув.

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг 29 липня.

"Він (Трамп – ред.) був терплячим, і це, напевно, невірно сприйняли деякі люди. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув", - сказала вона.

Брюс нагадала попередження Трампа про запровадження санкцій і вторинних санкцій проти Росії, "оскільки певні країни отримують вигоду від купівлі російської нафти".

За її словами, президент має повноваження запроваджувати такі обмеження, і це рішення залежить від нього.

"Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він - серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу", - заявила Брюс.

Ультиматум Трампа для РФ

Всередині липня президент США Дональд Трамп висунув дедлайн у 50 днів для російського диктатора Володимира Путіна, щоб він домовився про припинення війни в Україні.

У разі відмови від мирних кроків, президент пригрозив запровадити санкції проти країн, що купують російську нафту і таким чином спонсорують війну агресора проти України.

Однак 29 липня Трамп скоротив до 10 днів дедлайн для укладення мирної угоди РФ з Україною.

Глава Білого дому також заявив, що Росія отримає не лише вторинні тарифи на експорт товарів і послуг до США, а і вторинні санкції.

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