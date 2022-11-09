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В Росії назвали кількість людей, вивезених з Херсонської області

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Середа 09 листопада 2022 17:34
В Росії назвали кількість людей, вивезених з Херсонської області Ілюстративне фото: у Росії назвали кількість людей, вивезених з Херсонської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни вивезли з тимчасово окупованої частини Херсонської області понад 100 тисяч людей.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявив командувач об'єднаного угрупування російських військ Сергій Суровікін.

За його словами, Росії "вдалося вивезти" з Херсонської області близько 115 тисяч мирних жителів.

"Херсон та прилеглі населені пункти не можуть повноцінно забезпечуватись та функціонувати, життя людей постійно в небезпеці", - додав Суровікін.

Він також вкотре повторив фейк пропаганди РФ про те, що ЗСУ нібито обстрілюють Каховську греблю і "це може спровокувати затоплення та спричинить значні жертви".

Нагадаємо, у понеділок, 7 листопада, російські окупанти заявили про завершення так званої "евакуації" з Херсона. З правого берега Дніпра пішов останній теплохід.

Також ми писали, що, за даними Генштабу, російські військові штучно створювали непридатні для життя умови у тимчасово окупованій частині Херсонської області. У такий спосіб вони хотіли змусити місцевих мешканців виїхати з регіону.

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