В Росії назвали кількість людей, вивезених з Херсонської області
Росіяни вивезли з тимчасово окупованої частини Херсонської області понад 100 тисяч людей.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявив командувач об'єднаного угрупування російських військ Сергій Суровікін.
За його словами, Росії "вдалося вивезти" з Херсонської області близько 115 тисяч мирних жителів.
"Херсон та прилеглі населені пункти не можуть повноцінно забезпечуватись та функціонувати, життя людей постійно в небезпеці", - додав Суровікін.
Він також вкотре повторив фейк пропаганди РФ про те, що ЗСУ нібито обстрілюють Каховську греблю і "це може спровокувати затоплення та спричинить значні жертви".
Нагадаємо, у понеділок, 7 листопада, російські окупанти заявили про завершення так званої "евакуації" з Херсона. З правого берега Дніпра пішов останній теплохід.
Також ми писали, що, за даними Генштабу, російські військові штучно створювали непридатні для життя умови у тимчасово окупованій частині Херсонської області. У такий спосіб вони хотіли змусити місцевих мешканців виїхати з регіону.
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