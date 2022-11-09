В Росії назвали кількість людей, вивезених з Херсонської області

Росіяни вивезли з тимчасово окупованої частини Херсонської області понад 100 тисяч людей.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ", про це заявив командувач об'єднаного угрупування російських військ Сергій Суровікін.

За його словами, Росії "вдалося вивезти" з Херсонської області близько 115 тисяч мирних жителів.

"Херсон та прилеглі населені пункти не можуть повноцінно забезпечуватись та функціонувати, життя людей постійно в небезпеці", - додав Суровікін.

Він також вкотре повторив фейк пропаганди РФ про те, що ЗСУ нібито обстрілюють Каховську греблю і "це може спровокувати затоплення та спричинить значні жертви".