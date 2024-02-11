В России набирает обороты движение за демобилизацию воюющих в Украине солдат, - ISW

В городах Российской Федерации набирают обороты протесты родственников мобилизованных российских солдат, несмотря на предыдущие усилия и попытки Кремля подавить их и заблокировать любое возможное развертывание более широкого общественного движения по всей стране накануне президентских выборов в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В субботу, 10 февраля, российские оппозиционные издания SOTA и "Мобилизационные новости" обнародовали кадры, на которых члены российского общественного движения "Путь домой" возлагают цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге и призывают к демобилизации своих родственников.

"Мобилизационные новости" сообщили, что члены движения также посетили предвыборный штаб кандидата в президенты России Владислава Даванкова в Москве и передали его команде письма с призывом к демобилизации.

Институт изучения войны также напомнил, что на прошлой неделе российские власти попытались подвергнуть цензуре протест членов "Пути домой" у могилы Неизвестного солдата в Москве и на соседней Манежной площади.

"ISW продолжает считать, что цензурирование и дискредитация властями общественного движения "Путь домой", подчеркивают отчаянное стремление Кремля прекратить деятельность этих движений, особенно накануне президентских выборов в России в марте 2024 года", - говорится в отчете.

Протесты в России

В Москве 3 февраля прошла акция протеста жен мобилизованных солдат по случаю 500 дней с начала частичной мобилизации, которую Путин объявил в сентябре 2022 года. Кремль подверг акцию жесткой цензуре, а некоторых ее участников задержала полиция.

В середине января в Республике Башкортостан прошла одна из крупнейших акций протеста в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Митингующие вышли на защиту местного активиста, которого обвинили в "разжигании межнациональной розни".

Последний раз масштабные протесты в России происходили после объявления Путиным так называемой "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года. Тогда протесты прошли в разных регионах РФ. В частности, в столице Дагестана Махачкале во время митингов массово арестовывали людей.

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