В Росії можуть закритись третина підприємств вугільної промисловості, - СЗР

Через втрату європейського ринку та падіння світових цін вугільна промисловість Росії переживає глибоку кризу. Третина вугільних підприємств на межі закриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки (СЗР) України.
Сьогодні під загрозою закриття опинились вже більше півсотні вугільних підприємств. Загалом у країни терориста, станом на початок 2024-го, працювали 179 вугледобувних підприємств:
Збитки галузі за січень-травень вже досягли 1,44 млрд доларів, а до кінця року прогнозуються до близько 4 млрд доларів. Серед причин кризи:
"Незважаючи на внутрішні проблеми - зношеність інфраструктури та логістичні обмеження – саме втрата ключового ринку стала каталізатором поточної ситуації. Обмежена пропускна здатність РЖД на східному напрямку, куди тепер спрямовані основні потоки вугілля, також посилює проблеми", - додає СЗР.
Закриття шахт матиме наслідки для мономіст та вугільних регіонів, наприклад, Кемеровської області.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними СЗР, у Росії в низці ключових галузей економіки спостерігається криза, які Москва намагається приховати.
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