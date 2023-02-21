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У Росії можуть закінчитися іранські дрони-камікадзе, - Bloomberg

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Вівторок 21 лютого 2023 21:31
У Росії можуть закінчитися іранські дрони-камікадзе, - Bloomberg Фото: У Росії можуть закінчитися іранські дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські запаси дронів-камікадзе іранського виробництва виснажуються. За останні 10 днів їхнє використання проти України значно скоротилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

До цього десятки безпілотників регулярно застосовувалися проти української енергетичної інфраструктури, хоча більшість із них була збита засобами ППО країни. Україна у грудні заявила, що Росія отримала замовлення на 250 безпілотників з Ірану.

Bloomberg пише, що Росія постійно працює над тим, щоб отримати більше дронів, а також інші військові постачання з Ірану та інших джерел. Скорочення поставок відбувається в міру того, як війна Росії в Україні наближається до позначки в один рік, а бойові дії у східних районах дуже застопорилися. Росія все більше покладається на безпілотники та ракети, щоб спробувати послабити критично важливу інфраструктуру по всій країні.

Затишшя може бути пов'язане з тим, що Росія накопичує запаси для майбутніх атак. Країни G7 та Європейський союз прагнули зірвати поставки, приділяючи особливу увагу компаніям в інших країнах та доступу Росії до будь-яких західних компонентів, які можуть бути використані у військових цілях.

Цього тижня ЄС обговорює санкції та експортні обмеження щодо семи іранських організацій, у тому числі пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції, оскільки він прагне посилити будь-яке потенційне ухилення від санкцій.

Нагадаємо, що останнім часом армія РФ зменшила кількість запусків іранських дронів по Україні. Ймовірно, у них дефіцит і чекають на постачання.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що до тимчасово окупованого Луганська прибула команда іранських інструкторів для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотників.

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