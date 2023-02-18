Чекають на постачання. У Росії, ймовірно, вже дефіцит іранських дронів, - Ігнат

"Ну "Шахеди" ми бачили давненько вже. Їх менше стало очевидно. Наймасовіші запуски "Шахедів" були на Новий рік, потім в середині лютого, а тепер ми бачимо по кілька "Шахедів". Важко сказати, з чим саме це пов'язано. Можливо притримують на якісь майбутні провокативні дії. Можливо, дійсно дефіцит у них і чекають поставок", - сказав Ігнат.