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Чекають на постачання. У Росії, ймовірно, вже дефіцит іранських дронів, - Ігнат

Новость на русском →
Субота 18 лютого 2023 15:50
Чекають на постачання. У Росії, ймовірно, вже дефіцит іранських дронів, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Останнім часом армія РФ зменшила кількість запусків іранських дронів по Україні. Ймовірно, у них дефіцит і чекають на постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ну "Шахеди" ми бачили давненько вже. Їх менше стало очевидно. Наймасовіші запуски "Шахедів" були на Новий рік, потім в середині лютого, а тепер ми бачимо по кілька "Шахедів". Важко сказати, з чим саме це пов'язано. Можливо притримують на якісь майбутні провокативні дії. Можливо, дійсно дефіцит у них і чекають поставок", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що до тимчасово окупованого Луганська прибула команда іранських інструкторів для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотників.

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