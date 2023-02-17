В Росії можуть заблокувати найпопулярнішу стрімінгову платформу Twitch

В Росії не виключають можливість повного блокування стрімінгової платформи Twitch.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.
"Зараз говорили про те, що необхідно притягнути Twitch до більш серйозної відповідальності, вжити більш серйозних заходів до нього у вигляді або блокування повного, або у вигляді блокування часткового. Ми почули, ми готові це обговорювати", - заявив начальник управління контролю і нагляду у сфері електронних комунікацій Роскомнагляду Євген Зайцев.
Зайцев додав, що до блокування Twitch підходитимуть виважено через ризики для блогерів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Роскомнадзор заборонив російських банкам передавати платіжну інформацію через месенджер Telegram.
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