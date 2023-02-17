В Росії можуть заблокувати найпопулярнішу стрімінгову платформу Twitch

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC .

"Зараз говорили про те, що необхідно притягнути Twitch до більш серйозної відповідальності, вжити більш серйозних заходів до нього у вигляді або блокування повного, або у вигляді блокування часткового. Ми почули, ми готові це обговорювати", - заявив начальник управління контролю і нагляду у сфері електронних комунікацій Роскомнагляду Євген Зайцев.

Зайцев додав, що до блокування Twitch підходитимуть виважено через ризики для блогерів.