У Росії можуть конфіскувати майно критиків режиму, які виїхали за кордон

Уряд Росії підтримав законопроєкт, яким передбачається конфіскація тих громадян, які виїхали за кордон і критикують режим Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Очікується, що документ ухвалять остаточно до завершення весняної сесії 3 серпня.

Ініціатор законопроєкту, депутат від "Единой России" Айрат Фаррахов розповів, що перелік підстав для конфіскації в майбутньому може бути розширено. Насамперед конфісковувати хочуть фінансові активи, банківські рахунки та об'єкти нерухомості. Арешт майна можуть зняти тільки після виплати штрафів.

Підставою для конфіскації майна можуть стати:

Репресії проти опозиції

Нагадаємо, у Росії вже давно утискають тих, хто виступає проти режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Також Москва продовжує репресії та на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, переслідувань зазнають кримські татари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.