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У Росії можуть конфіскувати майно критиків режиму, які виїхали за кордон

Понеділок 09 червня 2025 22:47
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У Росії можуть конфіскувати майно критиків режиму, які виїхали за кордон Ілюстративне фото: у Росії продовжують репресії проти противників режиму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Росії підтримав законопроєкт, яким передбачається конфіскація тих громадян, які виїхали за кордон і критикують режим Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Підставою для конфіскації майна можуть стати:

  • дискредитація Збройних сил РФ;
  • поширення матеріалів, визнаних екстремістськими;
  • зловживання свободою засобів масової інформації;
  • порушення, пов'язані з діяльністю іноземних агентів;
  • демонстрація або пропаганда нацистської символіки;
  • розпалювання ворожнечі за різними ознаками;
  • заклики до посягання на територіальну цілісність Росії;
  • прирівнювання СРСР до нацистської Німеччини.

Ініціатор законопроєкту, депутат від "Единой России" Айрат Фаррахов розповів, що перелік підстав для конфіскації в майбутньому може бути розширено. Насамперед конфісковувати хочуть фінансові активи, банківські рахунки та об'єкти нерухомості. Арешт майна можуть зняти тільки після виплати штрафів.

Очікується, що документ ухвалять остаточно до завершення весняної сесії 3 серпня.

Репресії проти опозиції

Нагадаємо, у Росії вже давно утискають тих, хто виступає проти режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Також Москва продовжує репресії та на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, переслідувань зазнають кримські татари.

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