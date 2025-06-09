В России могут конфисковать имущество критиков режима, которые уехали за границу

Правительство России поддержало законопроект, которым предусматривается конфискация тех граждан, которые уехали за границу и критикуют режим Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Ожидается, что документ примут окончательно до завершения весенней сессии 3 августа.

Инициатор законопроекта, депутат от "Единой России" Айрат Фаррахов рассказал, что перечень оснований для конфискации в будущем может быть расширен. В первую очередь конфисковывать хотят финансовые активы, банковские счета и объекты недвижимости. Арест имущества могут снять только после выплаты штрафов.

Основанием для конфискации имущества могут стать:

Репрессии против оппозиции

Напомним, в России уже давно притесняют тех, кто выступает против режима российского диктатора Владимира Путина.

Также Москва продолжает репрессии и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, преследованиям подвергаются крымские татары.

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