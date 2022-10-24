Кількість мобілізованих в Росії може становити 500 тисяч, - ЗМІ

Перед відправкою на фронт мобілізовані росіяни ведуть своїх неофіційних подруг до РАЦС. Динаміка зростання таких швидких весіль дозволяє визначити реальні цифри мобілізації – близько 500 тисяч осіб на 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження російського портала Медіазона .

Перевірити кількість мобілізованих у Росії неможливо, проте зростання числа залагоджених нашвидкуруч осінніх шлюбів дає можливість дізнатися реальні цифри так званої часткової мобілізації. Автори дослідження вже говорять про майже 500 тисяч осіб у 75 регіонах. В абсолютних значеннях найбільше мобілізовано жителів Московської області, Краснодарського краю та Башкирії. Проте зрозуміло, що до загсу перед відправкою до зони бойових дій прямують не всі, тому цифра мобілізованих може бути ще вищою.

За законом РФ повістка є особливою обставиною, тому оформляють шлюби швидко і без зволікань. Крім грошей, сім'я загиблого чи пораненого мобілізованого набуває статусу офіційної. І тоді у разі втрати годувальника жінки можуть отримати грошову компенсацію за загиблого чи пораненого чоловіка.

Про справжні масштаби такого весільного переполоху свідчить, наприклад, кількість шлюбів, зареєстрованих у Бурятії: з 1 по 21 вересня зіграли 83 весілля, після початку мобілізації зареєстровано 662 пари.