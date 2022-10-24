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Количество мобилизованных в России может достигать 500 тысяч, - СМИ

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Россия, Понедельник 24 октября 2022 22:01
Количество мобилизованных в России может достигать 500 тысяч, - СМИ Фото: свадьбы не спасают россиян от мобилизации (GettyImage)
Автор: РБК-Украина

Перед отправкой на фронт мобилизованные россияне ведут своих неофициальных подруг в ЗАГС. Динамика роста таких скорых свадеб позволяет определить реальные цифры мобилизации – около 500 тысяч человек на 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование российского портала Медиазона.

Проверить количество мобилизованных в России невозможно, однако рост числа улаженных наскоро осенних браков дает возможность узнать реальные цифры так называемой частичной мобилизации. Авторы исследования уже говорят о почти 500 тысяч человек в 75 регионах. В абсолютных значениях наиболее мобилизованы жители Московской области, Краснодарского края и Башкирии. Однако понятно, что в загс перед отправкой в зону боевых действий направляются не все, поэтому цифра мобилизованных может быть еще выше.

По закону РФ повестка является особым обстоятельством, поэтому оформляются браки быстро и без промедлений. Кроме денег, семья погибшего или раненного мобилизованного приобретает статус официальной. И тогда в случае потери кормильца женщины могут получить денежную компенсацию за погибшего или раненного мужа.

О настоящих масштабах такого свадебного испуга свидетельствует, например, количество браков, зарегистрированных в Бурятии: с 1 по 21 сентября сыграли 83 свадьбы, после начала мобилизации зарегистрировано 662 пары.

Ранее сообщалось , что у российских мобилизованных на Донбассе началась паника. Их Россия бросает в самые горячие точки, где они гибнут без должной подготовки.

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