У Росії "мінус" оборонний завод: ЦПД про наслідки удару по "Стрілі" в Брянській області

"Завод "Стріла" в Суземці попередньо більше не може працювати після удару. Він спеціалізується на виробництві електроніки для оборонного комплексу", - розповів керівник ЦПД.

Він додав, що російське підприємство виготовляє трансформатори, дроселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти.

"Також завод виробляє радіолокаційне обладнання і співпрацює з корпорацією "Ростех", постачаючи продукцію для підприємств російського військово-промислового комплексу", - зазначив Коваленко.