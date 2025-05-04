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У Росії "мінус" оборонний завод: ЦПД про наслідки удару по "Стрілі" в Брянській області

Ілюстративне фото: у Росії знищено оборонний завод (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

Російський завод "Стріла" у Брянській області вийшов з ладу після ранкового удару по ньому. Підприємство працювало на російський військово-промисловий комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка в Telegram.

"Завод "Стріла" в Суземці попередньо більше не може працювати після удару. Він спеціалізується на виробництві електроніки для оборонного комплексу", - розповів керівник ЦПД.

Він додав, що російське підприємство виготовляє трансформатори, дроселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти.

"Також завод виробляє радіолокаційне обладнання і співпрацює з корпорацією "Ростех", постачаючи продукцію для підприємств російського військово-промислового комплексу", - зазначив Коваленко.

Атака на завод "Стріла" в РФ

Нагадаємо, сьогодні вранці російські Telegram-канали повідомили про пожежу на території брянського заводу "Стріла". Пропагандисти стверджують, що завод був атакований українською РСЗВ HIMARS. За іншими даними - підприємство атакували дрони.

Раніше у квітні дрони атакували завод "Кремній ЕЛ" у Брянську. А в березні Сили оборони ударили попункту пропуску "Погар" у Брянській області, звідки російська армія запускала ударні дрони.

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