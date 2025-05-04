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У Брянській області атаковано завод "Стріла", пов'язаний із ВПК Росії (відео)

Росія, Неділя 04 травня 2025 10:42
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У Брянській області атаковано завод "Стріла", пов'язаний із ВПК Росії (відео) Фото: завод "Стріла" в Брянській області Росії (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Брянській області Росії 4 травня атаковано завод "Стрела". Він виробляє електроніку для ВПК і співпрацює з корпорацією "Ростех".

Про це повідомляють російські Telegram-канал Mash.

За його даними, нібито завод "Стріла", розташований у Суземському районі Брянської області, був обстріляний із РСЗВ "Град".

"Цех і адміністративна будівля горять. Попередньо, сам завод знищено", - йдеться в повідомленні.

За даними Mash, постраждали двоє охоронців - вони звернулися до медиків із легкими травмами.

За іншими даними, завод нібито атакували дрони.

Що відомо про завод "Стріла"

Підприємство спеціалізується на випуску трансформаторів, дроселів, автотрансформаторів із плавним регулюванням напруги, котушок індуктивності, фільтрів, що завадоподавляють, і товарів народного споживання.

Атака на завод "Стріла" в Брянській області

Пізно ввечері в суботу, 3 травня, місцеві пабліки повідомили про наліт безпілотників на Брянську область.

За даними Telegram-каналів, атака була спрямована на завод "Стріла" в селищі Суземка Брянської області.

Нагадаємо, атаки на Брянську область відбуваються не вперше. У квітні в Брянську дрони атакували завод "Кремній ЕЛ". Це вже не перша атака на це підприємство.

А в березні ЗСУ завдали авіаудару по прикордонному пункту пропуску "Погар" у Брянській області. Звідти окупанти запускали свої дрони-камікадзе.

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