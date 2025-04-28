ua en ru
Пн, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Брянську дрони вкотре атакували "Кремній ЕЛ": які наслідки для російського ВПК

Понеділок 28 квітня 2025 08:35
UA EN RU
У Брянську дрони вкотре атакували "Кремній ЕЛ": які наслідки для російського ВПК Ілюстративне фото: у Брянську дрони вкотре атакували "Кремній ЕЛ" (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

У Брянську Російської Федерації (РФ) невідомі безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували завод "Кремній ЕЛ". Це вже не перша атака проти нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, "Кремній ЕЛ" виробляє мікроелектроніку :

  • для ракетних комплексів;
  • зенітно-ракетних комплексів "Панцир";
  • ракет "Іскандер";
  • радіолокаційних станцій;
  • систем радіоелектронної боротьби;
  • БпЛА.

Керівник ЦПД нагадав, що це вже не перша атака проти заводу. Раніше "Кремній ЕЛ" вже призупиняв через це роботу.

Удари по території Росії

Під час повномасштабної війни Україна регулярно здійснює удари по об'єктах на території Росії, використовуючи безпілотники та інші засоби. Основними цілями стають військові об'єкти, нафтопереробні заводи, склади боєприпасів та інфраструктура, яка підтримує російські військові операції.

Атаки мають на меті послабити логістику ворога, знизити його здатність вести бойові дії та завдати економічних збитків.

У випадку з "Кремній ЕЛ" - завод було атаковано й у ніч на 24 січня, внаслідок чого він призупиняв роботу. Але це була далеко не перша атака. Наприклад, він потрапляв під обстріли й у жовтні 2024-го.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Брянська область Російська Федерація
NEWS
За минулу добу росіяни втратили на фронті 1160 солдатів і 4 танки, - ЗСУ
За минулу добу росіяни втратили на фронті 1160 солдатів і 4 танки, - ЗСУ
DAILY
Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію